تبدأ اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال مؤتمر المستشفى السلطاني العالمي الثاني الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة في المستشفى السلطاني بالتعاون مع المجلس العماني للاختصاصات الطبية والجمعية الطبية العمانية وعدد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وبمشاركة محلية ودولية واسعة يرعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشار جـلالة السلطان.

يشهـد المؤتمر مشاركة 3 آلاف مشارك يمثلون الفئات الطبية والطبية المساعدة من المستشفى السلطاني والمؤسسات الصحية من مختلف محافظات السلطنة ومن القطاع الخاص والجمعيات والروابط الاهلية اضافة الى مشاركين اخرين من دول مجلس التعاون.

ويحاضر في المؤتمر حوالي (400) محاضر يمثلون نخبة من المحاضرين والخبراء والمتخصصين في تخصصات الطب المختلفة من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف دول العالم.

المؤتمر يناقش على مدى ايام انعقاده الثلاث الكثير من المواضيع التخصصية من خلال (400) ورقة عمل نظرية وتطبيقية موزعـة على (120) جلسة علمية في مختلف المستجدات والتخصصات الطبية التي سيشملها المؤتمر، كما ستقام على هامش المؤتمر الندوة الأولى للمسؤولية الطبية (القانون والطب) التي تنظمها من دائرة الأعمال القانونية بالمستشفى السلطاني وتستمر لمدة يومين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر المستشفى السلطاني العالمي تبدأ أعماله اليوم بمشاركة محلية ودولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.