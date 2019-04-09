التعليم والبحوث بمجلس الدولة تستعرض تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس عدداً من مسؤولي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة (إنجاز عمان)، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول (تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم).

استعرضت اللجنة ـ خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة المكرمة الدكتورة زهور بنت عبدالله الخنجرية نائبة رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع مسؤولي الشركة والمؤسسة ـ مختلف محاور الدراسة.

حيث وقفت على الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، ومرئيات الشركة ومقترحاتها في هذا الصدد.

كما ناقشت اللجنة مع مسؤولي مؤسسة (إنجاز عمان) الخطط والتوجهات التي تعتمد عليها لتعزيز تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، وما تم تنفيذه من أهداف على أرض الواقع.

ومثّل مؤسسة (إنجاز عمان) خلال الاستضافة، خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس الإدارة، وخولة بنت حمود الحارثية الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وضم وفد مسؤولي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، هلال بن علي السناني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة، وزاهر بن عبدالله النبهاني مدير العلاقات الحكومية، ومحمود الحديدي مدير التوظيف والتدريب، وإسماعيل بن سليمان الصوافي رئيس التنمية المستدامة وطلال اليعقوبي رئيس قسم التدريب.

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