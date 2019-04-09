بحث التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عدد من المجالات

في المحليات 10 أبريل,2019 نسخة للطباعة

تم أمس بحث عدد من مجالات التعاون بين السلطنة وكلًّ من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بمقر القيادة العامة للشرطة بالقرم الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا وقد جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أوجه التعاون في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبارضباط شرطة عمان السلطانية.

وفي إطار متصل استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه صباح امس الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بالضيف الأميركي وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

من جهة أخرى استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة وسعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية المعتمد لدى السلطنة.

من جهة أخرى استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس اللواء الركن روبرت جونز قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، كما تم تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز التنسيق والتعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

كما استقبل اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج صباح أمس اللواء الركن روبرت جونز قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني والوفد المرافق له، وقد رحب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بقائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة ملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

من جهة أخرى قام أمس اللواء الركن روبرت جونز قائد القوة المشتركة البريطاني والوفد المرافق له بزيارة لمركز الأمن البحري حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

في بداية الزيارة استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.