بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة وروسيا في عدد من المجالات

في المحليات 10 أبريل,2019 نسخة للطباعة

اثناء زيارة رئيس مجلس الدولة لموسكو

التقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة امس معالي رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو في مقر المجلس بموسكو وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

ورحبت معالي رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي في مستهل اللقاء بمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن روسيا والسلطنة ترتبطان بعلاقات طيبة، متطلعة إلى أن تسهم الزيارة في توطيد هذه العلاقات من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لخدمة مصالح البلدين الصديقين.

ونوهت بجهود السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- للحفاظ على استقرار المنطقة، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين، مشيدة بما تشهده السلطنة من منجزات تنموية وحضارية، لافتة في هذا الإطار إلى أنه اتيحت لها الفرصة الاطلاع على هذه المنجزات إبان زيارتها للسلطنة قبل نحو ثلاثة أعوام.

فيما أوضح معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين السلطنة وجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا اهتمام السلطنة وحرصها الكبير على تطوير التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مبينا أنه فيما يتعلق بالاستثمار فإن السلطنة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات لهم .

وأشار معاليه إلى الآفاق الواعدة للتعاون في مجالات أخرى عديدة منها العلمية والبحثية والتكنولوجية إضافة إلى التعاون البرلماني.

وتمَّ خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون في جميع المجالات خاصة في الجوانب البرلمانية، إضافة لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوفد المرافق لمعالي الدكتور رئيس المجلس ، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي .

وكان معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له قد وصل في وقت سابق امس إلى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وكان في استقبالهم بمطار فنوكوفو الدولي في موسكو ، سعادة ايغور موروزوف نائب رئيس لجنة العلوم والتعليم والثقافة بمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ، وعضو المجموعة الخاصة بتعاون مجلس الاتحاد مع برلمانات الدول العربية ، وسعادة يوسف بن عيسى الزدجالي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية روسيا الاتحادية .

ويضم الوفد المرافق لمعالي الدكتور رئيس المجلس في زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية المكرمة ندى بنت حسن الجمالية، والمكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي، والمكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي والمكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني والمكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية أعضاء المجلس .