وفد عسكري اردني يزور كلية الدفاع الوطني ومتحف قوات السلطان المسلحة

قام صباح أمس وفد دورة الدفاع الوطني ودورة الحرب بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة العميد الركن محمد فلاح الجعافرة بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

وقد استمع الوفد إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع الوفد الأردني على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

حضر المناسبة العميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الاكاديمية بكلية الدفاع الوطني.

من جهة أخرى قام صباح أمس الوفد الضيف بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة،حيث قاموا بجولة شملت أروقة المتحف المتعددة، واطلعوا على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمعوا إلى شرحٍ وافٍ عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الزيارة سجل الوفد الزائر كلمة عبر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.