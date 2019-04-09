وزير الإعلام يستقبل مستشار نقابة المهن الموسيقية المصرية

مسقط ـ العمانية: استقبل أمس معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بمكتبه المستشار ياسر قنطوش مستشار نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية ومستشار الفنان هاني شاكر.

وأعرب معاليه خلال المقابلة عن تقديره للأعمال الفنية المغناة التي قدمها الفنان المصري هاني شاكر للسلطنة في إطار دعم أواصر الإخوة بين الشعبين العماني والمصري الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بصناعة وإنتاج الموسيقى.

حضر المقابلة هود بن سيف العلوي المدير العام المساعد للإعلام الخارجي.

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