بحث التعاون بين السلطنة وأميركا في المجالات العسكرية البحرية

تم أمس بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية في المجالات البحرية وسبل تعزيزها جاء ذلك أثناء استقبال اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية.

في بداية المقابلة رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الأميركي كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ،وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات البحرية بين البلدين الصديقين حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العمانية.

هذا وقد قام الفريق بحري قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له بزيارة مركز الأمن البحري يرافقه اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الضيف الأميركي إلى إيجاز عن مهام وأدوار مركز الأمن البحري المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمؤسسات الأخرى المدنية بالسلطنة.

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