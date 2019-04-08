السلطنة تستضيف اجتماع سفراء فنلندا في الشرق الاوسط

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية أمس بديوان عام الوزارة ، سعادة آنه شيبلاينين وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية للشؤون السياسية والوفد المرافق لها.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها وتعزيزها ، وتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

تأتي زيارة سعادة وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية للشؤون السياسية للسلطنة لحضور المؤتمر الإقليمي لسفراء فنلندا المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه وزارة الخارجية الفنلندية بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي .

وقد افتتح معالي السيد الأمين العام أعمال المؤتمر بكلمة استعرض خلالها مرتكزات السياسة الخارجية العمانية وثوابتها الداعمة للحوار وتحقيق التفاهم والسلام ، وخلال المؤتمر قدم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار في السلطنة عروضاً مرئية لسفراء فنلندا حضرها عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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