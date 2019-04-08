وفد الصداقة البرلمانية الكورية ـ العمانية يبحث في مسقط توسيع آفاق التعاون بين الدولتين

عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية العمانية أمس عددا من اللقاءات مع عدد من المسئولين في إطار السعي لتطوير علاقات التعاون بين الدولتين .

حيث استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس بمكتبه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية العمانية برئاسة سعادة الدكتور يوون سانج هيون عضو الجمعية الوطنية الكورية البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية العمانية وعدد من أعضاء البرلمان الكوري.

في بداية اللقاء رحب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بالوفد مشيدا بالعلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية كوريا ، متمنيا أن تحقق الزيارة الأهداف المرجوة منها في توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين ، تأسيسا على التعاون القائم حاليا بينهما في المجالات العلمية والاقتصادية.

من جانبه عبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية العمانية عن تقدير بلاده لدور السلطنة بقيادة جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين .

من ناحية أخرى التقى سعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الادارية والمالية أمس بديوان عام الوزارة سعادة الدكتور يوون سانج هيون عضو الجمعية الوطنية الكورية البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية العمانية وعدد من أعضاء البرلمان الكوري تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وكوريا وسبل تطويرها.

كما التقى سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى صباح أمس بسعادة الدكتور يوون سانج هيون رئيس الجانب الكوري بمجموعة الصداقة (العمانية ـ الكورية) وعضو الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

في بداية اللقاء رحب سعادة المهندس نائب رئيس المجلس بالوفد البرلماني الكوري مثمنا لهم هذه الزيارة، مؤكداً أهميتها في تعزيز العلاقات بين المجلسين إضافة إلى أثرها على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والصناعية وتوثيق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والمجالات التعليمية، إضافة الى الاستفادة من التجارب الكورية الناجحة في مجال تنويع الاقتصاد.