تم أمس استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة واليابان وسبل تعزيزها.

جاء ذلك أثناء استقبال معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي مساهيسا ساتو وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة سعادة سفير اليابان المعيّن لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف.

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