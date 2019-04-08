مزرعة إبراء تضم 10 آلاف نخلة وتُروى بمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً

في المحليات 9 أبريل,2019 نسخة للطباعة

خلال زيارة مسؤولي شمال الشرقية لمشروع المليون نخلة

إبراء ـ من ماجد بن سليمان المحزري:

اختتمت أمس الجولات التعريفية لمزارع مشروع زراعة المليون نخلة على مستوى المحافظات بزيارة مزرعة إبراء والتي تتسع لـ 10 آلاف نخلة وتُروى بمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً وفق آلية تقنن استخدام المياه حسب حاجة النخلة

وكانت الجولة التي نظمها ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة بجولة تعريفية إلى مزرعة إبراء حيث قام سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة وشيوخ وأعيان محافظة شمال الشرقية بزيارة المرزعة.

وضمن برنامج الزيارة قدم الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام المشروع عرضاً مرئياً عن (مشروع زراعة المليون نخلة) قصة نجاح، تطرق خلال العرض أهمية المشروع الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية وإسهامات المشروع في تحقيق الأمن الغذائي بما سيرفده للسوق المحلي والعالمي من التمور والمنتجات الثانوية الأخرى للنخلة وفق الرؤية السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بزراعة مليون نخلة.

وأشار الشقصي إلى أبرز التحديات التي واجهت المشروع وكيف تم التغلب عليها وعن الآمال والطموحات وآفاق الاستثمار في هذا المشروع الحيوي الهام وأكد الشقصي على مكانة النخلة عند الانسان العماني منذ الأزل.

كما قدم المهندس خليفة بن يحيى المغيري مسؤول مزارع الشرقية عرضاً مرئياً عن الجانب التقني والبحثي في المشروع ومساهمته في حماية النخلة من الأمراض واستخدام التقنيات في تنمية وتعزيز إنتاجية النخيل.

وقدم المهندس عبدالله بن زاهر الرواحي مساعد مدير دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة بالمديرية عرضاً مرئياً عن الجانب الاقتصادي والتصنيعي للمشروع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الجولة ثمن سعادة الشيخ محافظ شمال الشرقية الجهود المبذولة في المشروع والدور الكبير الذي انتهجه المشروع في استخدام أحدث التقنيات في مجال زراعة النخيل وتصنيع التمور وترشيد استخدام المياه في عمليات الري مما سيضيف قيمة مضافة عالية للزراعة في البلاد ، معرباً عن تثمينه لما تحقق من إنجاز المشروع على أرض الواقع منطلقاً من الأوامر السامية لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بزراعة مليون نخلة.

وتأتي هذه الجولة بمزرعة إبراء في ختام الجولات التعريفية التي نظمها ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة والتي تهدف إلى إطلاع المجتمع المحلي في المحافظات التي تحتضن مزارع للمشروع بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وتعريفهم بأهمية وأهداف المشروع وآفاق الاستثمار به.

جدير بالذكر بأن مشروع زراعة المليون نخلة أصبح يملك إحدى عشرة مزرعة موزعة على مختلف محافظات السلطنة وتتراوح أعداد النخيل في كل مزرعة بين عشرة آلاف نخلة ومائة ألف نخلة وذلك حسب كميات المياه المتوفرة والمخصصة للمشروع في تلك المناطق ويستخدم المشروع في الوقت الراهن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً والمياه الجوفية والدراسات جارية لجدوى استخدام المياه المصاحبة للنفط ، كما أن المشروع يستهدف الآن خمسة أصناف من النخيل وهي الفرض والخلاص والمجدول وبونارنجة بالإضافة إلى الفحول ويمثل الفرض ما نسبته 80%.