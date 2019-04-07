مناقشة أهداف وأدوار مشروع التحول الرقمي بالتنمية الاجتماعية

عقد صباح أمس بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية الاجتماع الافتتاحي لمشروع التحول الرقمي بالوزارة، حيث تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بحضور كبار المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة، بالإضافة الى عدد من المختصين من هيئة تقنية المعلومات والشركة المنفذة للمشروع.

يأتي الاجتماع بعد توقيع الوزارة على اتفاقية التحول الرقمي وذلك ضمن معرض كوميكس 2019، حيث استمع الحضور الى شرح مفصل حول ماهية المشروع وأهم أهدافه وأبرز المنطلقات التي استند عليها المشروع وما هي التطورات المحرزة لبدء العمل به، بعدها ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع أهمها نطاق عمل مشروع التحول الرقمي وأهم أهدافه والهيكل التنظيمي للشركة المنفذة والمنهجية المتتبعة لإدارة المشروع والجدول الزمني لتنفيذ والية التنفيذ والموعد المحدد لتسليم المشروع بشكله النهائي بالإضافة الى ذلك ناقش المجتمعون آلية التواصل خلال فترة التنفيذ وكيفية إبداء آراء الموظفين حول بعض خطوات المشروع ومن هم الأشخاص المخولين في الوزارة للمشاركة بشكل مباشرة في عملية التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع طرحت مجموعة من المخاطر المحتملة لتنفيذ المشروع وما هي الحلول المقترحة لتفادي تلك المخاطر أو الحيلولة دون حدوثها.

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