مناقشة الجوانب التطويرية اللازمة لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة المتبع في الخدمة المدنية

في المحليات 8 أبريل,2019 نسخة للطباعة

​عقد أمس اجتماع مراجعة الجودة لتطبيقات إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو (9001 /2015) الذي يستهدف متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بوزارة الخدمة المدنية من أجل الوقوف على الجوانب التطويرية اللازمة لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة المتبع في الوزارة.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية الذي ألقى كلمة أشاد خلالها بالدور الذي تبذله كافة تقسيمات الوزارة في السعي لتطوير جودة الخدمات المقدمة من الوزارة للمستفيدين من تلك الخدمات، متطرقاً معاليه إلى أهم الجوانب التطويرية التي يمكن إرساؤها في الوزارة من أجل زيادة فاعلية جودة الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، ومستعرضاً الجهود التي بذلها موظفو الوزارة بمختلف التقسيمات التنظيمية خلال عام 2018م، والتي كان لها الاثر الملموس في إنجاز متطلبات نظام إدارة الجودة المتبع في الوزارة.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات وفرص لتحسين تطبيقات نظم إدارة الجودة بالوزارة منها أهمية تأكيد مرجعية الوزارة على مستوى الوحدات الحكومية في مجالات شؤون التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية من خلال تعزيز دورها وحضورها في المؤتمرات والندوات وعلى صعيد تقديم الدعم والمساندة والمشورة لمختلف الجهات الحكومية وإيلاء البعد المتعلق بتكاملية الأداء بين قطاعي الوزارة الاهتمام اللازم وبناء المسارات والتوافق على سياسات العمل وأولوياته وفق منظور مشترك بحيث تتجه جهود كل تقسيمات الوزارة لخدمة ذلك أهمية تفعيل اليات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة منها في مجالات تنمية الموارد البشرية وتطوير الاداء وتطبيق افضل الممارسات الإدارية وتبادل التجارب والخبرات والاستفادة من مذكرات التفاهم والإطلاع على تجارب وممارسات وتطبيقات المنظمات التي تشارك الوزارة في عضويتها والعمل على استقطاب والاستفادة من الخبرات لرافد ودعم قدرات وإمكانيات العاملين ووضع برنامج تنفيذي لهذا الغرض وتفعيل آليات استقطاب الكفاءات لتحقيق رؤية الوزارة بأن تكون بيت خبرة للوحدات الحكومية والنظر في اقتراحات تدعم ذلك وأهمية وضع آليات الاحتفاظ بالكفاءات العاملة بالوزارة والتأكيد على سياسات التخطيط الوظيفي وتدوير العاملين في مختلف تقسيمات الوزارة من منطلق اكسابهم معارف ومهارات متجددة وسد النقص في بعض التقسيمات التنظيمية بالوزارة وإعادة العمل بجوائز التحفيز المعنوية حول الموظف المجيد، والدائرة المتميزة، والدراسة التي تسهم في تطوير بيئة العمل والتأكيد على ثقافة التجديد والابتكار ومقترح تبني وزارة الخدمة المدنية جائزة أفضل موظف على المستوى الحكومي وأهمية الاستفادة من موظفي الوزارة الذين جرى تدريبهم في برامج تخصصية سواء خارج السلطنة او مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهم من تطبيق المهارات التي اكتسبوها وتقييم الجدوى والعائد من ذلك .. وغيرها من التوصيات التحسينية.

حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية والمديرين العامين وعدد من مسؤولي الوزارة.