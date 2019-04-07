رئيس مجلس الشورى يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري سبل التعاون بين البلدين

فيما استقبل رئيس الجمعية الوطنية بباكستان

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى امس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة وذلك على هامش مشاركة مجلس عمان في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الأربعين بعد المائة، والاجتماعات المصاحبة لها.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيز الجوانب المتعلقة بالشأن البرلماني.

حضر المقابلة سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى وسعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة، وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر الشقيقة.

كما استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، سعادة أسد قيصر، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة مجلس عمان في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ(140).

جرى خلال اللقاء استعراض آليات تعزيز الجوانب المتعلقة بالشأن البرلماني وبحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما قدم سعادة رئيس مجلس الشورى نبذة عن آلية العمل في مجلس الشورى بمختلف الجوانب التشريعية والرقابية، منوهاً الى أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بين المجالس التشريعية في مختلف المحافل الدولية، بدوره أكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية على أهمية مثل هذه المشاركات في مناقشة العديد من القضايا التي تهم شعوب العالم وتعزيز العلاقات فيما بينها.

حضر المقابلة سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة، وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر الشقيقة.