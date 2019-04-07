صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية يستعرض موقف إنجاز مشاريعه وآداء استثماراته

عقد مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية امس اجتماعه الأول لهذا العام، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات منها اعتماد القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 واعتماد دليل سياسات وإجراءات أمن المعلومات بالصندوق.

كذلك تم خلال الاجتماع استعراض موقف انجاز المشاريع الجاري تنفيذها بالصندوق وأداء الاستثمارات، اضافة الى استعراض بطاقة الأداء المتوازن لعام 2018م واعتماد بطاقة الأداء المتوازن المقترحة لعام 2019م.

كما استعرض المجلس تقرير متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس في الاجتماع السابق وغيرها من القرارات والتوصيات.

كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بأعمال الصندوق المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

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