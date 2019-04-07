بحث تعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتفعيل مساهمتها على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية...

في المحليات 8 أبريل,2019 نسخة للطباعة

خلال حلقة عمل مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج

اقيمت أمس فعاليات حلقة العمل حول (مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج) والتي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور سعادة آسر أحمد طوسون الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة عدد من المسؤولين من المديريات والدوائر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إضافة الى مشاركة المختصين من وزارة الصحة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومؤسسات المجتمع المدني.

وحول حلقة العمل أشار سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى ان الحلقة تركز على أهمية ادماج النوع الاجتماعي في برامج التنمية المختلفة، وتأكيداً على جهود السلطنة في مسألة ادماج المرأة التام ومشاركتها الفاعلة.

وأضاف: إن السلطنة قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي بالتعليم أو الصحة، حيث تم تجاوز هذه المرحلة منذ مدة طويلة ويتم الآن التركيز على مسألة الشراكة الحقيقية والفاعلة للمرأة ودمج هذه التوجهات في الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تقوم بها مختلف الوزارات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه تقدم سعادة آسر أحمد طوسون الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر للشركاء الدائمين في الوزارة من مسؤولي دائرة شؤون المرأة على التعاون مع الصندوق، وأشار إلى ان التعاون المثمر يؤكد على تعهد السلطنة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومبادئ العدالة والمساواة، وتأتي الحلقة استكمالاً لمسيرة هذا التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤشراً على تمسك السلطنة بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة بشتى السبل.

وخلال انطلاق الحلقة ألقت جميلة بنت جداد مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة وذكرت خلالها أن تنظيم هذه الحلقة التي تستمر لمدة (5) أيام بالتعاون مع الشركاء في صندوق الأمم المتحدة للسكان تهدف الى تعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتفعيل مساهمتها على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. وغيرها من المجالات من خلال بناء قدرات المشاركين والمشاركات على أسس وأساليب مقاربة النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار هذا المنظور أثناء وضع الخطط والبرامج، وتنفيذها وتقييمها، ونقل هذه المعرفة للأقران.

كما تُعد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها المكونة من 169 غاية، أحد منطلقات تنفيذ هذه الحلقة لمواكبة التطورات العالمية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة، وتعنى وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة عدد من الأهداف الواقعة ضمن اختصاصاتها منها الهدف الأول المعني بالقضاء على الفقر والهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، بالإضافة إلى تقاطعات عدة مع أهداف أخرى، وهذا يتطلب تدعيم القدرات وتكثيف الجهود لوضع الأطر المؤسسية الملائمة، وتوفير الموارد وتحديد أدوار مختلف الشركاء.

وستتناول الحلقة عدداً من المواضيع أبرزها التعرف على مفهوم النوع الاجتماعي، ومتطلبات الموازنة المراعية له واستخدام أدوات البحث المناسبة، إضافة الى تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين.