قاطنو المناطق الواقعة على (غلا – الأنصب – الداخلية) ومستخدموه يشيدون بطرح مناقصة انشاء...

مؤكدين أنها ستعمل على تخفيف الحوادث والازدحام المتواصل

– الازدواجية ستساعد على تنشيط الحركة التجارية والتنموية على طول الطريق

متابعة ـ محمود الزكواني:

أشاد عدد من قاطني المناطق والقرى الواقعة على مسار طريق (غلا ـ الانصب ـ تقاطع الداخلية) طرح مناقصة مشروع إنشاء إزدواجية طريق الانصب (المرحلة الأولى) والذي سيوجد أريحية تامة وانسيابية مرورية على الطريق والذي سيحد بعد الانتهاء منه من الحوادث الكبيرة التي تحدث عليه.

وخلال الفترة الماضية تزايدت وبشكل مستمر المطالبات حول ضرورة الوقوف على هذا الطريق (ازدواجية طريق غلا ـ الانصب ـ تقاطع الداخلية) بسبب كثرة وقوع الحوادث المرورية ووجود الحفر العميقة والتشققات الكثيرة المنتشرة عليه نظراً لغياب الصيانة واستخدامه من قبل الشاحنات الكبيرة بشكل مستمر.

وقد أوضح عدد من مستخدمي الطريق أنه مضى وقت طويل على المطالبات لضرورة تنفيذ ازدواجيته، فهذا الطريق الحيوي تبقى من تكلمة إزدواجيته بضعة كيلومترات من طول مسافة الطريق الاجمالية والذي يبدأ من نهاية آخر دوار من فلج الشام الى نهاية الطريق الرئيسي والرابط بين عدة طرق رئيسية يربط محافظة مسقط ويؤدي الى محافظتي جنوب وشمال الباطنة وكذلك محافظة الداخلية وغيرها من المحافظات.

وكان أهالي وقاطنو هذه المناطق ومستخدمو الطريق قد أكدوا على ضرورة أن تقف الجهات المعنية على مطالباتهم مؤكدين ان الطريق بعد انشاء ازدواجيته سينشط الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ويزيد من النمو العمراني المتسارع على هذا الخط بسبب وجود أكبر تجمع صناعي وتجاري عليها، بالإضافة أن الطريق يشق ويتوسط المناطق السكنية المأهولة بالسكان ناهيك بأن هذه المخططات الصناعية والتجارية يتسابق عليها العديد من المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.

وكانت (الخليج 365) قد سلطت الضوء منذ فترة طويلة على أهمية هذا الطريق ونشرت عدداً من التحقيقات الصحفية التقت خلالها بعدد كبير من قاطني ومرتادي الطريق الذين طالبوا بضرورة عاجلة للعمل والشروع في تنفيذ ازدواجيته، إلى أن جاء سماع نبأ وخبر الاعلان عن طرح مناقصة لمشروع إنشاء إزدواجية طريق الانصب (المرحلة الأولى) وقد سارعت (الخليج 365) وشاركت الأهالي فرحتهم لقاطني هذه المناطق أو المقيمين على هذا الخط، ولذلك كانت (الخليج 365) مهتمة وحريصة حول الأخذ بآراء مرتادي أو من هم يمرون عبر هذا الطريق والمتجهين الى أماكن أعمالهم أو المتجهين الى المحافظات أخرى في السلطنة، مشيرين إلى أنهم استبشروا بطرح المناقصة، معربين عن أملهم بأن يكون لهذا الطريق أكثر من حارتين لاكتضاظ المخططات السكنية والتجارية والصناعية، كما اقترح عدد من قاطني هذه المخططات عمل تفريعة وشق طريق من طريق (مسقط السريع ـ تقاطع المطار) الى طريق (غلا ـ الانصب) معتبرين أنه ذلك سيوفر الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى أنه سيعمل على زيادة الحركة الاقتصادية في المنطقة التي تعتبر أحد الروافد الرئيسية والجاذبة للاقتصاد في السلطنة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن الطريق الحالي لايزال بمسار في الاتجاهين المتعاكسين ويعاني من كثرة المداخل والمخارج بالإضافة لكثرة المخططات الصناعية والتجارية المتداخلة فيما بينها أدت في بعض المواقع الى ظهور اشكالية وهي انعدام الرؤية لسائق الحافلة الصغيرة وذلك بسبب الخروج المفاجئ لسائقي المركبات الثقيلة مما تؤدي إلى انتشار الغبار وتتطاير الاتربة على الطريق وكثرة الحوادث.