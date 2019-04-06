(الدولة والشورى) يشاركان في أعمال الدورة الـ (140) للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة

في المحليات 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

– اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية في الدورة لتضمين مقترح موحد ينص على حماية الشعب الفلسطيني

يشارك مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، في أعمال الدورة الـ (١٤٠) للاتحاد البرلماني الدولي والذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٦ الى ١٠ أبريل الجاري.

ويترأس وفد السلطنة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والأمينين العامين للمجلسين.

واستعداداً لعقد أعمال الدورة شارك وفد السلطنة في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المصاحبة لأعمال الدورة والذي ترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي.

وتوافقت الوفود البرلمانية العربية على توحيد مقترحاتها لتقديمها بندًا طارئًا خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم دمج المقترحات تحت مقترح واحد ينص على حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب والأديان في العالم.

ويهدف المقترح المقدم من المجالس التشريعية لدول الخليج العربية للاجتماع الدورة (١٤٠) للاتحاد البرلماني الدولي، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاولات ضم الجولان لإسرائيل.

ويوضح المقترح بأنه وبعد انقضاء خمسين عاماً لا تزال المحاولات تسعى إلى تقويض نتاج عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط وإمالة كفة موازين القوى الإقليمية بما يخدم المطامع الأمنية والسياسية في المنطقة بما يخالف الشرعية والقوانين الدولية.

وأكدت المجالس التشريعية العربية على حقوق الشعب الفلسطيني وتبعية منطقة الجولان العربية مشيرة إلى قرار مجلس الأمن رقم (٤٩٧) لسنة ١٩٨١م حولها، وطالبت المجالس العربية بتطبيق القوانين والتشريعات الدولية في هذه القضايا لحفظ سيادة الدول العربية وحماية شعوبها.

وعلى هامش التحضيرات للاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، استقبل سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة السيد أحمد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري ومعالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تم خلال هذه اللقاءات تبادل أوجه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة بما يحقق الأهداف المشتركة بينهما، كما استقبل سعادته معالي غابرييلا كويفاس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى صعيد متصل شاركت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخر وصية والمكرمة عائشة بنت أحمد الوشاحية عضوتا المجلس – ضمن مشاركة مجلس عمان في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي – في الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى النساء البرلمانيات والتي تم خلالها مناقشة عدد من الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين منها تقرير مكتب النساء البرلمانيات وتقرير مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء ( الشراكة الجندرية) واستعراض أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما جرى مناقشة مشروعي القرارين المدرجين على جدول أعمال الجمعية العامة الـ١٤٠ للاتحاد الأول بشأن “عدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسائل لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان ” المعد من اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، ومشروع قرار ” دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.

وتم استعراض كافة جوانب مشروعي القرارين من المنظور الجندري لإصدار توصيات متعلقة بالجنسين وتقديمها للجنتين لتضمينها في تعديلات مشروعي القرارين.

وفي ذات السياق، شاركت المكرمتان في حلقة نقاش بعنوان ” المساواة في العمل ” والتي استعرضت اتساع الفجوة بين الجنسين في تشكيل القوى العاملة في العالم.

وركزت الحلقة على أهمية تبادل الخبرات ومشاركة الممارسات المتميزة والاستراتيجيات والتشريع والإجراءات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ،كما تطرقت إلى تأمين الحماية الاجتماعية المنصفة للجميع ،والقضاء على الاستغلال بجميع أشكاله.

وخلصت الحلقة إلى أنه سيكون لمشاركة النساء المتساوية في القوى العاملة والمساواة بين الجنسين في العمل تأثير مضاعف على التنمية وحقوق الإنسان وسيسهم في التمكين الاقتصادي للنساء.