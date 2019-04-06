بدء فعاليات وبرامج أسبوع سلامة الغذاء 2019م بمختلف محافظات السلطنة اليوم

لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع بأهمية سلامتها وجودتها

تبدأ اليوم (الأحد) فعاليات أسبوع سلامة الغذاء 2019م والذي تنظمه وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للعام السادس على التوالي بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة من 7 الى 11 أبريل الجاري بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع بأهمية سلامة وجودة الغذاء، متضمناً عدداً من الفعاليات والأنشطة والبرامج ذات العلاقة بسلامة الغذاء بمختلف المحافظات.

وستتضمن فعاليات الأسبوع، إقامة حلقة عمل عن التسمم الغذائي بعنوان:(حالات التسمـم الغذائي: التقصي والتوثيـق) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والتي ستقام بقاعة معهد النفط والغاز بمجمع ابتكار مسقط بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 9 الى 10 أبريل الجاري ستناقش عدة محاور كأساسيات التسمم الغذائي وظهور ميكروبات التسمم الغذائي في الأغذية، والعبء الاقتصادي للتسممات الغذائية، إلى جانب مناقشة التداول الآمن للغذاء ونظام صحة متداولي الأغذية القياسي، وتحديات تطبيق المواصفة القياسية للحدود الميكروبية في الأغذية و معايير وارشادات منظمة الصحة العالمية لتقصي حالات التسمم الغذائي.

وتتضمن أيام الأسبوع فعاليات توعوية مختلفة في المحافظات تشتمل على ندوات ومعارض توعوية متنقلة للتعريف بحالات التسمم الغذائي ومسبباتها، ومحاضرات توعوية لطلبة المدارس لرفع مستوى الوعي الغذائي والصحي، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش صحية مشتركة وزيارات ميدانية لمحلات ومصانع الأغذية ومسالخ البلديات، وتركيب لوائح ولافتات توعوية، وكذلك تنظيم فعاليات ترفيهية توعوية ومسابقات ثقافية ولقاءات مع الجمهور بمراكز التسوق وطباعة وتوزيع المطبوعات والكتيبات التوعوية حول سلامة الغذاء، إلى جانب التعاون مع جمعيات المرأة العمانية والفرق الرياضية واللجان الشبابية لتنظيم مسابقات رياضية ومعسكرات عمل وعروض مسرحية توعوية في مجال سلامة الغذاء.

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