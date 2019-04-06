أمسيات دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في عدد من الولايات

في المحليات 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

بوشر ـ (الخليج 365):

قريات ـ من عبدالله البطاشي:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

احتفاءً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ نظم فريق بوشر الخيري احتفالاً بهذه المناسبة العطرة بحضور عدد من الشيوخ والأهالي وذلك بمقر نادي بوشر الرياضي والثقافي.

وقد تم عرض فيلم مرئي يحكي قصة حادثة الإسراء والمعراج وتجلياتها في الأرواح واقتباس الشمائل الرفيعة من السيرة النبوية العطرة.

* قريات

كما نظمت اللجنة الدينية بفريق اتحاد حيل الغاف بولاية قريات أمسية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ـ على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام ـ بحضور جمع من الأهالي وذلك بجامع حيل الغاف.

تضمنت الأمسية فقرة إنشاديه قدمها حمود بن ناصر البطاشي عقبها عرض مرئي عن هذه المناسبة وما تحمله من معاني وقيم وعبر ودورس، بعد ذلك ألقى حمد بن سليمان المعولي محاضرة احتفاءً بهذه المناسبة تطرق فيها إلى التذكير بأهمية هذه الذكرى العطرة والدروس المستخلصة والمستفادة منها وكيفية تطبيقها في المواقف الحياتية، وفي الختام تم طرح أسئلة وجوائز للجمهور.

* الرستاق

كما نظمت اللجنة الثقافية بنادي الرستاق أمسية دينية في مسجد الجروف بولاية الرستاق بحضور عدد من المشايخ وجمع غفير من الأهالي.

اشتملت الأمسية على محاضرة دينية ألقاها الشيخ سالم بن علي النعماني تحدث فيها عن حادثة الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستفادة منها، كما تخلل الأمسية أناشيد دينية للمنشد حسان اللمكي، من جانب آخر نظمت اللجنة الثقافية بفريق المسفاة الرياضي الثقافي التابع لنادي الرستاق أمسية احتفاء بذكرى الإسراء والمعراج وذلك بجامع المسفاة بالرستاق اشتملت على محاضرة قدمها فضيلة القاضي عثمان بن ناصر العوفي تناول فيها الدروس والعبر المستفادة من الحادثة العظيمة.

* بهلاء

كما نظم فريق المعمور الرياضي التابع لنادي بهلاء ممثلاً باللجنة الثقافية أمسية دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بجامع المعمور.

وألقى الشيخ مسعود بن محمد المقبالي محاضرة عن الدروس التي يجب يتعلمها المرء من هذه المعجزة العظيمة على سيد الخلق أجمعين.