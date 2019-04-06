(الاهمال) في مقدمة أشكال الإساءة للأطفال في السلطنة وحالاتها في ازدياد متواصل

يأتي بعدها الجسدية والجنسية والنفسية

مديرة دائرة الحماية الأسرية: عدم ﺗﻘﺪﻳﻢ الرعاية الوقائية ﻟﻠﻄﻔﻞ (التطعيمات) واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮضه في نفس الوقت

– لا يمكن عزل مشكلات الحياة العصرية عن موضوع الإساءة للأطفال بوجه العموم

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- دار الوفاق تقدم برامج وخدمات اجتماعية وصحية ونفسية وتعليمية للحالات المسجلة

حوار ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

تشكل ظاهرة الإساءة للأطفال بمختلف أشكالها (الجسدية والجنسية والنفسية والإهمال) واحدة من الظواهر الخطيرة التي صنفت ضمن أهم الاساءات الرسمية في منظمة الامم المتحدة والتي أوضحت أن من أبرز أسبابها ضعف الروابط الأسرية وانخفاض الوعي لدى بعض أولياء الأمور بحقوق الأطفال وعدم إحساسهم بمسؤولية التربية وعدم توافر الأمن والاستقرار الأسري في المنزل أحياناً وانتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع.

وحول واضع هذه الظاهرة في السلطنة ومدى ما تشكله من نتائج غير مرغوبة على الطفل التقت (الخليج 365) شمس بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية لتنقل واقع الاساءة التي يتعرض لها الاطفال في السلطنة، حيث قالت: إن الحالات التي تم تصنيفها في الإساءات أربعة أنواع وهي:(الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية ثم الإهمال) تأتي حسبما تم تحديده في كافة التعاريف الرسمية الدولية، كما أكده قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(22 / 2014) وهو المعمول به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية عند رصدها وتعاملها وتسجيلها لحالات الإساءة للأطفال التي تتعامل معها.

وأوضحت الحجرية بأن أهم الاساءات تتمثل في الإهمال والذي تعد أكثر أنواع الحالات المسجلة والتي تم التعامل معها بواسطة لجان حماية الطفل ويتجلى الإهمال في الإخفاق في ﺗﻘﺪﻳﻢ الاحتياجات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ عن قصد أو عن عدم اهتمام أو لامبالاة (وليس بسبب قلة الإمكانيات) من قبل الوالدين أو الشخص الذين يقوم برﻋﺎﻳﺘﻪ والمتمثلة في عدة ﻣﺠﺎﻻت:(الصحة، التعليم، النمو العاطفي، التغذية، المسكن، والظروف الحياتية الآمنة) مما يؤدي الى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي، كما يشمل الإهمال أيضاً عدم مراقبة الطفل لمدة محدودة (ساعات أو يوم) أو غير محدودة كترك الطفل في الشارع دائماً أو رفضه مطلقاً أو طرده من البيت.

ومن صور الإهمال التي تعاملت معها لجان حماية الطفل بالسلطنة أفادت الحجرية تتركز على عدم ﺗﻘﺪﻳﻢ الرعاية الصحية الوقائية ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺜﻞ (التطعيمات) وﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم أو الملابس اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﺪم إﻟﺤﺎق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎم ﺑﻬﺎ.

اما عن مدى تأثير الحياة العصرية ومشكلاتها على حدوث قضايا الإساءة للأطفال وما هي الطرق والاليات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارة للتصدي لها ومنع تفاقمها قالت: لا يمكن عزل مشكلات الحياة العصرية عن موضوع الإساءة للأطفال بوجه العموم، وتؤكد الأبحاث الاجتماعية في هذا الجانب أن من نواتج التنمية والتحضر لاسيما في الجوانب التقنية هو ظهور مشكلات اجتماعية لم تكن موجودة في المجتمعات التقليدية، وقضايا العنف الأسري عامة والعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص من ضمن هذه المشكلات والتي كانت أقل انتشاراً في المجتمعات بسبب سيادة نمط الأسر الممتدة التي غالبا ما تكون السلطة الأسرية موزعة على الأفراد بطريقة شبه متساوية، الأمر الذي يشكل حماية لأفراد الأسرة من الاعتداء أو الإساءة لأطفال الأسرة.

فسوف يجد الطفل المساء إليه مصادر كثيرة للدعم والمساندة الاجتماعية ويسهم ذلك في تخفيف مصابه والخلاصة أن ضعف الروابط الأسرية وانخفاض الوعي لدى بعض أولياء الأمور بحقوق الأطفال وعدم احساسهم بمسؤولية التربية وعدم توافر الأمن والاستقرار الأسري في المنزل أحياناً وانتشار بعض الظواهر الاجتماعية السلبية جميعها ساهمت في زيادة وتيرة الإساءة الموجهة للأطفال.

وأضافت: إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لمثل هذه المشكلات، كتقديم البرامج الارشادية والتوعوية والعلاجية بواسطة دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية وفريق المدربين في مجال حماية الطفل، لزيادة وعي الأفراد ببدائل سلوكيات الإساءة، وتبصيرهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها وفي مقدمتها قانون الطفل، وتثقيفهم حول أنواع ومصادر إساءة معاملة الأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ عنها، كما تساهم الوزارة في تنفيذ واجراء البحوث والدراسات التي تساهم من الحد من هذه المشكلات إضافة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال المعرضين للإساءة وأفراد أسرهم.

أما عن الإحصاءات والتقارير التي تصدر من الوزارة في هذا الجاني وهل نسبة حالات الإساءة للأطفال أصبحت في ارتفاع مستمر قالت الحجرية: نعم عدد الحالات التي تعاملت معها اللجان في ارتفاع مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقد تضاعف العدد كل عام، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بارتفاع فعل الإساءة ضد الطفل بالمجتمع، انما كان للبرامج التوعوية والارشادية التي نفذتها الوزارة لأفراد ومؤسسات المجتمع خلال هذه الفترة الأثر الكبير في لفت انباه المجتمع لقضايا الإساءة للطفل، كما أن خط حماية الطفل (1100) الذي أتيح لأفراد المجتمع بالمجان وعلى مدار الساعة الدور الأكبر بضرورة الإبلاغ عن حالات الإساءة، ويضاف لذلك زيادة عمل وتيرة لجان حماية الطفل بالمحافظات.

وعن الدور الذي تقوم به دار الوفاق في التعامل مع الحالات المسجلة لديها قالت شمس الحجرية: إن الـدار تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للمستفيدين (الأطفال المعرضون للإساءة، ضحايا الاتجار بالبشر، النساء العضل، النساء المعنفات) لتمكينهم من الوصول إلى أفضل مستوى، وذلك من خلال استقبال المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية وحماية المستفيدين من الإساءة أو العنف وتوفير الإقامة المناسبة والغذاء الصحي والملبس الملائم وتوفير الرعاية الصحية المناسبة وتوفير وسائل الراحة والتسلية المناسبة وتقديم المشورة القانونية للمستفيدين وتقييم حالة المستفيدين النفسية والاجتماعية والصحية وتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين وإحالة المستفيدين بعد انتهاء أسباب الحاقهم بالدار الى جهات الاختصاص لتتولى المتابعة والرعاية اللاحقة.

أما عن كيفة التعامل مع الحالات التي يتم رصدها عن طريق الخط الساخن فقالت: خط حماية (1100) الطفل هو خط هاتفي مجاني يعمل على مدار الساعة ـ بما فيها أيام العطل والاجازات الرسمية ـ يتلقى الاتصالات من قبل الأطفال أو الغير تفيد بتعرض طفل ما أو مجموعة أطفال لإساءة أو سوء معاملة أو إهمال، ويسعى الخط لتوفير الرعاية والحماية اللازمة.

وأضافت: التعامل مع الاتصال يعتمد على نوع ومعطيات وموقف المتصل وبالعموم متلقي الاتصال بخط حماية الطفل يقوم بتقييم البلاغ والموقف من خلال البيانات أو المعلومات التي يحصل عليها من المتصل والتي يتم تسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة بالخط. الخطوة الثانية يقوم متلقي الاتصال بإحالة البلاغ للجنة حماية الطفل بالمحافظة التي يوجد بها الطفل المعني بالشكوى أو البلاغ عبر مندوب حماية الطفل عضو اللجنة بتلك المحافظة وهذا الإجراء هو عملا بالمادة رقم (61) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(22 /2014) والتي بينت بأن لجان حماية الطفل هي من يختص بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

أما عن مدى التجاوب والتعاون من قبل المجتمع للتعامل مع حالات الإساءة للأطفال أوضحت أنه بلا شك أن هناك الكثير من المبادرات المجتمعية سواء من كانت من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني عنيت بمواضيع حماية الطفل، وهذا شئ حميد ومقدّر وأن الوعي الذي سعت الوزارة لإيجاده بين أفراد المجتمع خلال السنوات الماضية عبر الندوات والمحاضرات والاسابيع التوعوية .. وغيرها من قنوات التوعية والتثقيف قد وجد ترحيباً من أفراد المجتمع تترجم في زيادة عدد البلاغات من افراد المجتمع عن وجود إساءة او اهمال للأطفال.