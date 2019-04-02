التأكيد على أهمية استعراض الدروس والعبر وإسقاطها على الواقع لتنهض الأمة في الاحتفال بذكرى الإسراء...

في المحليات 3 أبريل,2019 نسخة للطباعة

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي تصوير ـ حسين بن على المقبالي

احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس بذكرى الإسراء والمعراج وذلك على مسرح كلية العلوم الشرعية بالخوير تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا .

في بداية الحفل ألقى الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد كلمة أشار فيها إلى أن الإسراء والمعراج جاءت إثر محن كثيرة، وآلام قاسية ومكابرة مصطنعة ومعاندة متكلفة شكلت كلها مشاهد حية يسابق بعضها بعضا كي يتراجع محمد عن رسالته ويتقاصر عن دعوته إلى خالقه ويستسلم إلى واقع قوم يدفعون الحقائق بجهالتهم ويردون المعجزات الظاهرةَ بشماتتهم .

وبين الهنائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يفلت دعاء صادق وترتفع كف خاشعة إلى من بيده ملكوتُ كلِ شيء ليركنَ إلى ذي القوة المتين في جلاله وعظمته ويستعينَ بذي العزة في كبريائه وهيبته إنه محمد رسول الله مع الله وكفى مناجيا ربه ” اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربُّ المستضعفين وأنت ربّي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهَّمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك عليَّ غضبٌ فلا أبالي ولكنَّ عافَيَتَك أوسعُ لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخر ة من أن ينزل بي غضبُك أو يَحِلَّ علىَّ سخطُك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك” إنه دعاء ضعف في قوة ، ودعوة مستضعف في ثقة ، وشكاية عبد يستعفي خالقه من التقصير ويعوذ بربه من غضبه وسخطه بعد أن مسه الضر البالغ من قومه وقرابته وعشيرته، ما أبلغ أدبه عليه الصلاة والسلام مع الله .

وأشار إلى أن أدبه وما أبلغه عليه الصلاة والسلام مع الله وما المذهلة، فما القول عند من لا يتصور خبرا ينقل إليه من ميل غير أن يكون نقلا مباشرا من ثقة أو عند من لا يتخيل تنقلا من بقعة إلى أخرى سوى أن يكون بمشقة وجهد وعناء ، ثم كيف بخبر من رحل في ليلة واحدة من مكة إلى الأقصى بفلسطين ثم يعرج إلى السماء ، لينبئ قومه صباحها بتفاصيل حادثته ، فيزداد المؤمن إيمانا ويقينا وتصديقا “ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون”.

هذا وقد تضمن الحفل إلقاء قصائد وأناشيد وعروض مرئية وفقرات شيقة تعبر عن عظم هذه المناسبة ومن ضمن الفقرات عرض مرئي يحكي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كانت الحياة في تلك الحقبة الزمنية قدمه الدكتور سيف بن سالم الهادي حيث اتسمت الفكرة استنباطاً من المدرسة المحمدية واستخراج الدروس والعبر وإسقاطها على الواقع المعاش لتنهض الأمة بالعلم والإيمان ومسايرة الركب نحو التقدم .

يأتي هذا الحفل ضمن الفعاليات والخطط التي تشارك بها الوزارة العالم الإسلامي وذلك من أجل ترسيخ مثل هذه المناسبات في عقول المسلمين وترك الأثر العميق فيهم حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس بالعلم والفكر الحضاري في شتى مناهل الحياة .