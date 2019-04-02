تخريج دفعة من الجنود المستجدين بقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني

احتفلت قوات الفرق بالجيش السلطاني العماني أمس بتخريج دفعة من الجنود المستجدين تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

بدأ الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري التابع لقوات الفرق بأداء التحية العسكرية لراعي المناسبة الذي قام باستعراض الصف الأمامي للطابور، بعد ذلك قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير العادي وحركات السلاح، بعدها قام راعي المناسبة بتوزيع الجوائز التقديرية على أوائل الدفعة المتخرجة في مختلف الأنشطة التدريبية حيث حقق الجندي المستجد عامر بن سالم المشيخي المركز الأول على المستوى العام للدورة، و حصل الجندي المستجد سالم بن سعيد الرواس على المركز الأول في المشاة، كما نال الجندي المستجد محمد بن بخيت الحمر المركز الأول في الرماية، أما في اللياقة البدنية فكان المركز الأول من نصيب الجندي المستجد عبدالله بن سعيد رعفيت.

وفي الختام أدى الخريجون قسم الولاء ونداء التأييد وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ .

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وقائد وضباط وضباط صف وأفراد قوات الفرق بالجيش السلطاني العماني، وعدد من الضباط المتقاعدين، وأولياء أمور الخريجين، وعدد من المدعوين.