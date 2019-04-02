السلطنة توقع بيان إقامة علاقات دبلوماسية مع سانت فنسنت والجرينادينز

نيويورك ـ العمانية : وقعت حكومتا السلطنة وسانت فنسنت والجرينادينز بمقر وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على البيان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقع البيان نيابة عن حكومة السلطنة سعادة السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة فيما وقعه نيابة عن حكومة سانت فنسنت والجرينادينز مندوبتها الدائمة سعادة السفيرة إنجا روندا كينج.

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