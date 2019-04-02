رؤساء أجهزة التفتيش القضائي العرب ببيروت يبحثون تطوير الأدوات لضمان استقلال القضاء

تشارك السلطنة ممثلة بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء في المؤتمر الثالث والعشرين لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت تلبية لدعوة جامعة الدول العربية لمناقشة دور التفتيش القضائي في تحقيق الجودة في عمل القضاء واستقلال القضاء،بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير أداء أنظمة التفتيش القضائي بالدول العربية من خلال تبادل الخبرات القانونية والقضائية العلمية والعملية في هذا الشأن.

هذا وتشارك السلطنة بورقتي عمل تتناول فيهما دور التفتيش القضائي في جودة العمل القضائي وعلاقة إدارة التفتيش القضائي بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء .

ويمثل السلطنة في هذا المؤتمر ،وفد برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بمجلس الشؤون الإداريةللقضاء وعضوية كل من فضيلة الدكتور ثاني بن مبارك العامري قاضي محكمة استئناف عضو التفتيش القضائي وعبد الحميد بن سليمان الذهلي رئيس قسم البيانات بالإدارة العامة للتفتيش القضائي .

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