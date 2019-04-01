في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التقى أمس بالفريق أول طيار مجاهد أنور خان رئيس أركان سلاح الجو بجمهورية باكستان الإسلامية بمكتبه بقيادة سلاح الجو الباكستاني , هذا وقد أجريت مراسم استقبال رسميه لقائد سلاح الجو السلطاني العماني , وأدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية له , ثم قام اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني باستعراض حرس الشرف.

عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، تم خلالها تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

كما التقى اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بالفريق أول بحري زفر عباسي رئيس أركان البحرية بجمهورية باكستان الإسلامية . وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين الجانبين حضر اللقائين الوفد المرافق للواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني، وعدد من كبار الضباط الباكستانيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر قائد سلاح الجو السلطاني العماني يلتقي رئيس أركان سلاح الجو الباكستاني ورئيس أركان البحرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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