استعراض العلاقات الثنائية العسكرية بين السلطنة والمملكة المتحدة

تم أمس بحث التعاون الثنائي بين السلطنة والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها خلال استقبال معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين حضر المقابلة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، كما تم تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق والتعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن سيف بن حمدان البوسعيدي مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالإنابة وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة .

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