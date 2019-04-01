بحث التعاون العسكري بين السلطنة وكوريا الجنوبية

تم أمس مناقشة أوجه التعاون العسكري بين السلطنة وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها أثناء استقبال الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق بحري بو سوك جونغ رئيس مكتب الدعم العسكري بجمهورية كوريا الجنوبية.

وقد رحّب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الكوري الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية بمسقط.

كما استقبل العميد الركن بحري سعيد بن عبدالله الساعدي قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة بمكتب قائد البحرية السلطانية العمانية بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق بحري بو سوك جونغ رئيس مكتب الدعم العسكري بجمهورية كوريا الجنوبية.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين حضر المقابلة العميد الركن بحري علي بن عبدالله البلوشي مدير عام الإدارة والمالية، والعميد الركن بحري (مهندس) مرهون بن منصور الريامي مدير عام الإسناد بقيادة البحرية السلطانية العمانية، والملحق العسكري بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية بمسقط.

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