اسعد بن طارق يعود الى البلاد

مسقط ـ العمانية:

عاد إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح امس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قادمًا من العاصمة التونسية تونس بعد أن ترأس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة العربية العادية الثلاثين.

وقد رافق سموه خلال الزيارة وفد رسمي ضم كلا من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية ومعالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وسعادة السفير سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسعادة خليفة بن حمد البادي المستشار بمكتب سموه وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب سموه وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين.

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.. وبدر بن سعود يعود إلى البلاد قادما من اليابان

عاد إلى البلاد أمس معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق قادما من اليابان بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.