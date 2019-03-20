اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين السلطنة والسعودية تناقش التعاون الأمني والشرطي

عقدت صباح أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة الأمنية العليا المشتركة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية ترأس جانب السلطنة اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعن الجانب السعودي اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات رئيس الوفد.

وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها توصيات الاجتماع السابق وأسس التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية.

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