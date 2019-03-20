ابن علوي يبحث مع الزياني تفعيل اجتماعات اللجان الفنية والوزارية

في ظل رئاسة السلطنة للدورة الحالية مسقط ـ العمانية: استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتفعيل اجتماعات اللجان الفنية والوزارية في ظل رئاسة السلطنة للدورة الحالية بما يحقق المزيد من التكامل والترابط بين دول وشعوب مجلس التعاون.

حضر اللقاء سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السفير الدكتور عبدالله بن حمد البادي رئيس دائرة الموارد البشرية.

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