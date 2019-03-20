بحث التعاون بين السلطنة وباكستان في عدد من المجالات

في المحليات 21 مارس,2019 نسخة للطباعة

تم يوم أمس بحث عدد من مجالات التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية باكستان الاسلامية وسبل تعزيزها خلال استقبال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أمس وفد الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الباكستاني والذي يزور السلطنة حالياً برئاسة السيناتور مير كبير أحمد شاهي.

ونوّه معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية، ومجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل والمواصلات في السلطنة من خلال افتتاح عدد من المطارات، والمسارات البرية والبحرية، متطرقاً في هذا الصدد إلى المسارات البحرية والجوية التي تربط بين السلطنة وباكستان. مبيناً معاليه أن الزيادة في أعداد الخطوط البحرية والجوية بين البلدين مستقبلاً تعتمد على نمو التبادل التجاري والاقتصادي المشترك بينهما.

من جانبه أشاد السيناتور مير كبير أحمد شاهي رئيس الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الباكستاني، بما تشهده السلطنة من تنمية شاملة وتطور، خاصة في مجال البنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات.

حضر اللقاء المكرم المهندس ماجد بن سعيد الرواحي رئيس لجنة الصداقة العمانية الباكستانية بمجلس الدولة، والمكرم محفوظ بن حمود الوهيبي عضو اللجنة، كما حضر سعادة علي جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية امس بديوان عام الوزارة وفد الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الباكستاني برئاسة السيناتور مير كبير أحمد شاهي.

وتم خلال المقابلة التأكيد على عمق الروابط بين البلدين الصديقين والعلاقات المتميزة القائمة بينهما.

حضر اللقاء المكرم محفوظ بن حمود الوهيبي عضو اللجنة، وسعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري رئيس دائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية، كما حضر سعادة علي جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.

إلى ذلك زار وفد مجلس الشيوخ الباكستاني أمس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية حيث استقبلهم سليمان بن عيسى السليمي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمركز واطلع الوفد على برامج المركز من خلال عرض مرئي قدمه الدكتور طلال بن خميس الوهيبي مدير الابتكار في القطاعات الصناعية، تطرق فيه إلى الخدمات التي يقدمها المركز الذي أنشئ في عام 2017م، وأنواع الدعم المالية والفكرية التي يقدمها للمواطنين.

كما زار الوفد دار الاوبرا السلطانية مسقط واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح عن الدار وما تضمه من مرافق وتجهيزات حديثة، إضافة إلى ما تقدمه من برامج وعروض، والدور الذي تضطلع به في المجال الثقافي.