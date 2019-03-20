استعراض المؤشرات الصحية ونتائج فحص المياه بجنوب الباطنة

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

استعرضت اللجنة المشتركة للصحة المدرسية المؤشرات الصحية لبرامج الصحة المدرسية ونتائج فحص مياه الشرب بمدارس المحافظة خلال اجتماعها أمس برئاسة علي بن عبدالله الحبسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بحضور صالح بن خليفة الشعيلي المدير العام المساعد لشؤون التقويم التربوي والبرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الباطنة وأعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع تقديم نبذة تعريفية عن مسابقة التنمية المستدامة في البيئة المدرسية ومناقشة نتائج زيارة أعضاء اللجنة المحلية للمقاصف المدرسية والمقاهي والمطاعم المورده إليها.

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