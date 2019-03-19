بحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة وباكستان

في المحليات 20 مارس,2019 نسخة للطباعة

بحث الجانبان العماني والباكستاني أمس أوجه التعاون التجاري والاستثماري وسبل تعزيزها وذلك خلال استقبال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس وفد الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلسي الدولة والشيوخ الباكستاني برئاسة السيناتور مير كبير أحمد شاهي .

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم متانة العلاقات التي تربط بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيرا إلى حرص السلطنة على تطوير هذه العلاقات لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمناطق الاقتصادية والصناعية ، لافتا إلى الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي في هذه المجالات في ظل ما يزخر به البلدان من إمكانيات وفرص استثمارية متنوعة.

وخلال اللقاء قدم صالح بن حمود الحسني مدير عام خدمات المستثمرين بالهيئة عرضا مرئيا أوضح من خلاله أهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما تقدمه من مزايا وحوافز لتشجيع المستثمرين إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع الاستثمارية المنفذة في المنطقة.

حضر الاستقبال المكرم المهندس ماجد بن سعيد الرواحي رئيس لجنة الصداقة العمانية الباكستانية بمجلس الدولة، والمكرم محفوظ بن حمود الوهيبي عضو اللجنة، كما حضر الاستقبال سعادة علي جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.

من جهة اخرى استقبل سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفد مجلس الشيوخ الباكستاني حيث رحب سعادته بالوفد مؤكدا أهمية تطوير التعاون بين السلطنة وباكستان في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل على تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

من جهته أشاد السيناتور مير كبير أحمد شاهي رئيس الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة بين مجلسي الدولة والشيوخ الباكستاني بما تشهده السلطنة من تنمية شاملة وتطور في مختلف المجالات مبرزا ما تتمتع به باكستان من مقومات استثمارية خاصة في مجال الصناعة والتعدين.

وأكد أن الزيارات المتبادلة تسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية وتساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تطوير الشراكة بين القطاع الخاص العماني ونظيره الباكستاني ، وعبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.

حضر الاستقبال المكرم محفوظ بن حمود الوهيبي عضو لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلسي الدولة والشيوخ الباكستاني وسعادة على جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.

على صعيد متصل زار وفد مجلس الشيوخ الباكستاني أمس المتحف الوطني واطلع على ما يضمه من مقتنيات واستمع إلى شرح وافٍ عنها.