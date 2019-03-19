أسعد بن طارق يستقبل وزير الخارجية المصري

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه أمس معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الذي يزور السلطنة حاليًا.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وصاحبا السعادة الأمين العام والمستشار بمكتب سمـوه وسعادة السفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

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