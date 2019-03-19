السلطنة تشارك في دورة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية بجنيف

للتوصل لاتفاق على قانون دولي لحماية المعارف التقليدية تشارك السلطنة ممثلة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ضمن اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية وتسعى اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ضمن جدول أعمالها الى عقد مفاوضات قائمة على مناقشة واستعراض النصوص بهدف التوصل إلى اتفاق على صك قانوني دولي يضمن حماية فعالة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات الحرفية قامت مؤخراً بإيداع (797) منتجا من المصنفات الحرفية والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة وذلك في اطار تجويد مبادرات الهيئة الرامية الى تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتعزيز الحس الابداعي لدى الحرفيين بالإضافة الى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الاقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية .

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