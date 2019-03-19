بحث مسيرة العمل العسكري المشترك بين دول المجلس

في المحليات 20 مارس,2019 نسخة للطباعة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح امس معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في بداية اللقاء رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، مشيداً بما تحقق خلال تمرين درع الجزيرة (10) المشترك والذي أقيم مؤخراً بالمملكة العربية السعودية كما أكد الضيف على حرص القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مجالات التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك وسبل تطويرها.

حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

كما استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون العسكري وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس معالي الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

ولدى وصول الضيف مقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية ثم قام معالي الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستعراض حرس الشرف.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الزائر،وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن بحري شامس بن محمد الحبسي مساعد رئيس الأركان للإدارة، والعميد الركن سيف بن حمدان البوسعيدي مدير عام الاستخبارات العسكرية المشتركة والأمن الوقائي، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.