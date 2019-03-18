وفد مجلس الشيوخ الباكستاني يصل السلطنة

وصل الى البلاد صباح أمس وفد مجلس الشيوخ الباكستاني برئاسة مير كبير أحمد شاهي رئيس الجانب الباكستاني من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلسي الدولة والشيوخ الباكستاني في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام في إطار تطوير العلاقات بين مجلس الدولة ومجلس الشيوخ الباكستاني وتبادل الخبرات بينهما.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار مسقط الدولي، المكرم المهندس ماجد بن سعيد الرواحي رئيس الجانب العماني والمكرم الشيخ مـحمد بن أحـمـد بن علي الرواس، والمكرم محفـوظ بن حمـود بن محمـد الوهيبي عضوي اللجنة، وسعادة علي جاويد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة، وعبدالله بن صالح البريكي الأمين العام المساعد للشؤون الاعلام والعلاقات العامة بمجلس الدولة.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد تتضمن لقاءات مع عدد من المسؤولين، وزيارات لبعض المعالم التاريخية والحضارية للسلطنة.

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