ركن المركبات والشاحنات لفترات طويلة في الأحياء السكنية .. ظاهرة مقلقة تبحث عن حل

أغلبها متعطل ويشوه المظهر العام

ينقل واقعها ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

تنتشر في العديد من الأحياء السكنية والمناطق التجارية أيضاً ظاهرة مقلقة وهي ركن المركبات المتعطلة بكافة أنواعها سواء الخفيفة أو الثقيلة في هذه المواقع وأصبحت بحاجة إلى وقفة من قبل الجهات المعنية لإيجاد السبل الكفيلة للحد منها، فالملاحظ اتساع نطاقها يوماً بعد يوم من قبل أصحاب المركبات الذين يركنونها ولا يأبهون بتركها لفترات طويلة دون تحمل أية مسئولية تجاه ما تخلفه من آثارٍ سواء على تشويه المنظر العام الذي يشكل عشوائية تزعج السكان نظراص لاتساخها وامتلائها بالغبار والأتربة، كما أنها للاسف أصبحت مرتعاً لتجمع الحشرات والقوارض والكلاب والقطط.

وطالب العديد من سكان الأحياء السكنية التي تتأثر بهذه الظاهرة بإعادة النظر في بعض بنود القوانين الحالية وذلك لفرض عقوبات حازمة لإيجاد طرق وآلية واضحة تحد من انتشار المركبات بهذه الطريقة، حيث أدت هذه التصرفات الى استغلال المساحات العامة لركن مركباتهم وتركها لمدد طويلة مسببة في ذلك العديد من الجوانب غير المرغوبة.

كما أنه من الملاحظ أن هناك بعض أصحاب المركبات من الوافدين يركنون مركباتهم دون أي مسئولية، كما يتبين بأن العديد من الذين يركنون مركباتهم قد تكون لأسباب تتعلق بظروف مالية أو بنكية وليس لديهم الامكانيات من الخروج من إشكاليتهم سوى رميها في الساحات إضافة الى العمالة الوافدة التي يتم إنهاء خدماتها فلا تبالي من ركن مركباتهم في الأماكن العامة، لذا يجب ألا يتم إنهاء خدمات العمالة الوافدة إلا بعد التصرف بالمركبة حسب الاجراءات المتبعة المنظمة لا أن يتركونها تشوه المنظر العام في الأماكن العامة أو بين الأزقة والممرات والمجمعات التجارية لذا يجب أن يكون هناك تحديث في اجراءات التعامل مع هذه التصرفات بحيث لايستسهل اصحابها ترك مركباتهم بين الطرقات والممرات غير مكترثين بما تسببه من تشويه للمنظر العام.