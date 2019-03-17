شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح مبنى إدارة التوقيف بمحافظة مسقط

يضم عددا من المرافق والخدمات

احتفلت شرطة عمان السلطانية أمس بافتتاح مبنى إدارة التوقيف بمحافظة مسقط وذلك تحت رعاية اللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وعدد من المشايخ والرشداء والمواطنين.

فلدى وصول راعي المناسبة ميدان التدريب أدى طابور الاستعراض التحية العسكرية، بعدها شاهد اللواء الركن والحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة حيث مر الطابور من أمام المنصة بنظام المسير العادي ، ثم ردد المشاركون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق ، وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ واختتم الاستعراض بتقديم موسيقى شرطة عمان السلطانية عدداً من المقطوعات الموسيقية المتنوعة.

بعد ذلك قام راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية والحضور بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مبنى إدارة التوقيف، ثم قاما والحضور بجولة في أرجاء المبنى ويتكون مبنى إدارة التوقيف بمحافظة مسقط من عنابر للموقوفين ومرافق متعددة تعنى بشؤون الموقوفين ومكاتب إدارية للإشراف .

وفي مجال الرعاية الطبية تم تجهيز المبنى بقسم للخدمات الطبية يوفر الرعاية الصحية الأولية للموقوفين كما يضم المبنى سكنات للضباط وأخرى للأفراد والشرطة النسائية مجهزة بجميع الخدمات.

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