البلديات الإقليمية تنفذ مرحلة مراجعة الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة

في المحليات 18 مارس,2019 نسخة للطباعة

استعداداً للتدقيق الخارجي خلال الشهر القادم

عُقدت صباح أمس بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جلسة مراجعة الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة والمخصصة للقطاعين البلدي والمائي.

حضر الجلسة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية وسعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه ومديرو عموم المديريات المطبقة للنظام ومساعدوهم ومشرفي وأعضاء فريق التطوير والجودة وعدد من مسؤولي الوزارة.

حيث شملت الجلسة الأولى تقديم عروض مرئية لتقسيمات القطاع البلدي (القطاعين الصحي والفني والإداري) في كلٍّ من ديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات المطبقة لنظام إدارة الجودة لكل من المديرية العامة للشؤون الفنية والمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية البريمي والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور.

وفي الجلسة الثانية تم تقديم عروض مرئية لتقسيمات القطاع المائي في كلٍّ من ديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات المطبقة لنظام إدارة الجودة، حيث شملت العروض عرض المديرية العامة لتقييم موارد المياه وعرض المديرية العامة لإدارة موارد المياه ودوائر شؤون موارد المياه بالمحافظات.

وتضمنت الجلسة مدخلات مراجعة الإدارة حسب مواصفة (أيزو 9001) وهي كالتالي: نتائج التدقيقات الداخلية والخارجية وتوصيات جلسة مراجعة الإدارة العليا الذي تمت خلال المراحل السابقة، كما تم عرض خلالها عدد التطبيقات الجيدة وفرص التحسين وحالات عدم المطابقة إلى جانب أداء العمليات ومطابقة المنتج وموقف الأفعال التصحيحية والوقائية، إضافة إلى التحديات والمقترحات والتوصيات والتغييرات والمستجدات التي يمكن أن تؤثر إيجابياً أو سلبياً على القطاعات المعنية.

يأتي عقد هذه الجلسة استعداداً لمرحلة التدقيق الخارجي خلال الشهر القادم واستكمالاً لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة وذلك من منطلق حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها.

جدير بالذكر أن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حصلت على الاشهاد بالمطابقة لمتطلبات مواصفة (ايزو 9001) في شهر إبريل من عام 2015م وذلك بعد تطبيق نظام إدارة الجودة بديوان عام الوزارة ومديريات البريمي وشمال الباطنة وجنوب الشرقية وبلديات البريمي والسويق وصور .