السلطنة تشارك في المؤتمر الوزاري والدورة الثانية والستين للجنة المخدرات بفيينا

‏تشارك السلطنة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤتمر الوزاري والدورة الثانية والستين للجنة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٢مارس.

‏ترأس وفد السلطنة في المؤتمر سعادة يوسف بن أحمد الجابري سفير السلطنة لدى جمهورية النمسا والعميد عبدالرحيم بن قاسم الفارسي مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

‏وقد تناول الاجتماع عددا من المحاور الهامة والمتعلقة بالجهود الدولية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية من خلال تعزيز التعاون الدولي على أساس مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة.

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