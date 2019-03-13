سلاح الجو السلطاني العماني يقيم أمسيته السنوية

في المحليات 14 مارس,2019 نسخة للطباعة

أقام سلاح الجو السلطاني العماني مساء أمس الأمسية السنوية للسلاح.

رعى الفعالية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بحضور اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

اشتمل الحفل ـ الذي أقيم في نادي الشفق التابع لقوات السلطان المسلحة ـ على إقامة معرض مصاحب للأمسية والذي احتوى على لوحات فنية ومجسمات إلى جانب مشاركات فردية متنوعة في فنون الرسم، والتصوير، والنحت قدمها مشاركون من منتسبي السلاح، إضافة إلى عدد من الابتكارات العلمية، حيث قامت معالي الدكتورة راعية المناسبة بالاطلاع على المعرض اطلعت خلالها على المعروضات واستمعت إلى شرح من القائمين عليها، كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً عن فعاليات وأنشطة السلاح لعام 2018م، وعزف مقطوعات موسيقية متنوعة لفرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني.

وبهذه المناسبة قامت معالي الدكتورة راعية الحفل بتسليم الكؤوس لقواعد السلاح الفائزة في مختلف الأنشطة والمسابقات، حيث حصلت قاعدة المصنعة الجوية على كأس قائد سلاح الجو السلطاني العماني للسلامة الجوية وكأس قائد السلاح لضمان الجودة، وحصلت قاعدة أدم الجوية على كأس قائد السلاح للكفاءة الإدارية وكأس قائد السلاح للإعاشة، وحصلت قاعدة غلا الجوية على كأس قائد سلاح الجو السلطاني العماني للأنشطة الثقافية، كما حصلت قاعدة صلالة الجوية على كأس قائد سلاح الجو السلطاني العماني للأنشطة الرياضية، بينما حصلت قاعدة خصب الجوية على كأس قائد سلاح الجو السلطاني العماني للوعي الأمني، و تسلمت قاعدة مصيرة الجوية كأس قائد سلاح الجو السلطاني العماني للتثقيف المروري.

حضر المناسبة الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني، واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية الأخرى، وجمع من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني.

كما نظم سلاح الجو السلطاني العماني صباح امس عدداً من فعاليات التثقيف المروري لمنتسبيه وذلك تحت رعاية العميد الركن جوي يحيى بن محمد الرواحي مدير عام التعليم والثقافة العسكرية.

وألقى عدد من أفراد سلاح الجو السلطاني العماني قصائد شعرية تحدثوا فيها عن مأساة الشوارع والآثار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالمجتمع، بعد ذلك تم تقديم مسرحيتين توعويتين بعنوان (التحدي) و( إلى متى) تطرقتا إلى التهور والسرعة الزائدة وعدم احترام قواعد وأنظمة المرور، بعدها شاهد راعي المناسبة والحضور عرضاً لفيلمين توعويين بعنوان:(مماتي أهون من حياتي) و(كرسي الأطفال) ناقشا الآثار المترتبة جراء الحوادث المرورية.

وفي الختام قام راعي المناسبة بتوزيع الجوائز للمشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية، حيث حصلت قاعدة مصيرة الجوية على المركز الأول، وحصلت قاعدة السيب الجوية على المركز الثاني.

وقد أقيم على هامش الفعاليات المعرض الثابت الذي اشتمل على عدد من الصور الضوئية والمطبوعات الإرشادية التثقيفية إلى جانب عدد من الابتكارات والمشاريع ذات الصلة بالسلامة المرورية.