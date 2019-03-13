مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بـ 118 مليون ريال عماني

ـ سد الحماية بوادي عدي وميناء الصيد بكمزار وطريق أسفلتي بمدحاء وطريق سيح قطنة بالجبل الأخضر وازدواجية طريق محضة-الروضة بالبريمي أهم المشاريع

أسند مجلس المناقصات عددا من المشاريع التنموية بقيمة الـ 118 مليون ريال عماني وذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة معالـي الدكتور رشيـد بن الصافـي الحريبـي ، تم خلال الاجتماع إسناد عدد من المشاريع التنموية ذات الصلة باحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية والاقتصاد في عـدة قطاعـات ومن أهم هذه المشاريع مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي عدي بمحافظة مسقط.

وبلغــت قيمـة المناقصات التــي أسنـدهـــا 118 مليونًا و504 آلاف و976 ريالًا عمانيًا وتمثلت في مشروع إنشاء مبنى استثماري متعدد الاستخدامات يحتوي على مكاتب وفندق ووحدات سكنية وتجارية وملحقاتها بمرتفعات غلاء بمحافظة مسقط لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بقيمة 54 مليونًا و663 ألفًا و537 ريالًا عمانيًا، ومشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة وادي عدي بمحافظة مسقط بقيمة 35 مليونًا و970 ألفًا و564 ريالًا عمانيًا، وإسناد المناقصة الخاصة بتوفير فنيين لتشغيل وصيانة المعدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة 4 ملايين و939 ألفًا و164 ريالًا عمانيًا، وإسناد المناقصة الخاصة بتوفير فنيين لتشغيل وصيانة المعدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة ظفار بقيمة 5 ملايين و845 ألفًا و616 ريالًا عمانيًا، وإسناد الممارسة المتعلقة بتقديم خدمات الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية الموجودة في عدد من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة بمبلغ قدره 290 ألف ريال عماني.

هذا وقد تضمنت المناقصـات إسناد الممارسة المتعلقة بتقديم خدمات الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية الموجودة في عدد من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 824 ألفًا و763 ريالًا عمانيًا ، وإسناد الممارسة المتعلقة بمشروع السلطنة (الشريك الرسمي) لمعرض بورصة برلين للسفر العالمي بقيمة 358 ألفًا و621 ريالًا عمانيًا، وإسناد الممارسـة المتعلقة بتجديد عقد إيجار مبنى وزارة الإعلام بقيمة 450 ألف ريال عماني، وإسناد الممارسة المتعلقة بتجديد عقد إيجار مبنى هيئة الادعاء العام بالخوير بقيمة 221 ألفًا و373 ريالًا عمانيًا، وإسناد الممارسة المتعلقة بمشروع عقد صيانة أنظمة إدارة الحركة الجوية (الطيران المدني) بمبلغ قدره 3 ملايين و866 ألفًا و95 ريالًا عمانيًا، وإسناد الممارسة المتعلقة بتجديد التعاقد مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) المتعلقة ببث تليفزيون سلطنة عُمان على القمر الصناعي هوت بيرد بقيمة 300 ألف و300 ريال عماني.

وشملت المناقصات أيضًا إسناد الممارسة المتعلقة بتجديد عقد إيجار مبنى الهيئة العامة لحماية المستهلك بقيمة 430 ألف ريال عماني، وإسناد الممارسة المتعلقة بتجديد عقد استئجار مبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بغلا بقيمة 516 ألف ريال عماني، والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع تصميم وإنشاء طريق سيح قطنة بالجبل الأخضر في محافظة الداخلية بمبلغ قدره 79 ألفًا و400 ريال عماني، والأعمال الإضافية على مشروع ازدواجية طريق محضة-الروضة بمحافظة البريمي بقيمة 5 ملايين و24 ألفًا و622 ريالًا عمانيًا، والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء مجمع الابتكار ـ مسقط بمبلغ قدره 47 ألفًا و500 ريال عماني.

كما شملت المناقصـات التي وافـق المجلـس على إسنادها الأعمال الإضافية على المناقصة رقم (38/2008) الخاصة بمسابقة التصميم والإشراف على مشروع إنشاء مجمع عُمان الثقافي بمبلغ قدره 350 ألف ريال عماني، والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لتطوير ميناء الصيد البحري بكمزار بمحافظة مسندم بقيمة 73 ألفًا و558 ريالًا عمانيًا، والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع الأعمال الاستشارية للإشراف على التصاميم الداخلية لمجمع الابتكار ـ مسقط بقيمة 45 الفًا و806 ريالات عمانية ، والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق أسفلتي بولاية مدحاء بمحافظة مسندم بقيمة 142 ألفًا و94 ريالًا عمانيًا، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بمشروع توريد أدوية ولقاحات وأمصال بمبلغ قدره 4 ملايين و65 ألفًا و963 ريالًا عمانيًا.