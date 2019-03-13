تثبيت شارات مشغلي أنظمة الاستطلاع البحري بسلاح الجو السلطاني العماني

قام صباح أمس اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بتثبيت شارات مشغلي أنظمة الاستطلاع البحري لعدد من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني وذلك بمقر قيادة سلاح الجو السلطاني العماني.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني.

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