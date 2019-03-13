فيما تم الانتهاء من طلبات 2013م تغطية وتصوير – سالم بن عبدالله السالمي:

بدأت إسكان نزوى بمحافظة الداخلية نظام السحب الإلكتروني للمواطنين المستحقين للأراضي حيث تم تسليم 100 قطعة أرض لمواطني الجبل الأخضر وبذلك يكون قد تم الانتهاء من طلبات الحصول على الأراضي للذكور لعام 2013م فيما سيتم خلال أسابيع السحب على طلبات عام 2014م وقد تم توزيع الأراضي في مخططات روابي سيق 4 وسيح قطنة 9 وحيل اليمن 5 ووادي بني حبيب 1 والظهرة 1 ودعن البيتين 3 والجرير3 وحيل العشيشات 2 والمعقل 1 ودعن الحمراء 3 وعقبة البيوت 3 ووادي بني حبيب 5 وغنيديب وغويل قارة.

ونظام السحب الإلكتروني يضمن الشفافية التامة في ترسية الأراضي بكل يسر وسهولة حيث حظى تطبيق هذا النظام برضا تام من قبل المواطنين والذين قاموا بعملية السحب حسب المخططات المطروحة في صندوق سحب القرعة .

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كانت هذه تفاصيل خبر 100 قطعة أرض سكنية لمواطني الجبل الأخضر بنظام السحب الإلكتروني وخلال أسابيع سحب طلبات 2014م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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