22.2% من أمهات السلطنة يرضعن أبناءهن طبيعيا حتى الأشهر الـ 6 الأولى من عمر الطفل

في حلقة نقاشية بمسقط أوضحت إحصائيات وزارة الصحة أن نسبة الرضاعة الطبيعية التي تتم في الساعة الأولى من الولادة تبلغ (81.4%) بينما نسبة (22.2%) فقط من الأطفال يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى الأشهر الست الأولى من عمر الطفل.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية لأطباء الأسرة وطب المجتمع والتي نظمتها الخدمات الصحية بمحافظة مسقط بحضور 60 من رؤساء الأقسام حيث أكدت الحلقة على أهمية الرعاية الصحية الأولية والتي تمثل المستوى الأول للخدمات الصحية والمدخل الأساسي للنظام الصحي فهي مفتاح تحقيق الصحة للجميع نظرا لقدرتها على تعزيز الصحة البدنية والنفسية والمعنوية وصحة المجتمع كما تم استعراض المشاريع والبرامج الصحية التي تم تطبيقها مثل برنامج الرضاعة الطبيعية .

كما استعرضت الحلقة دور الرعاية الصحية الأولية في علاج حالات إصابات العظام والكسور التي يمكن أن تتلقى الرعاية على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية ونتائج وأنشطة حملة الرضاعة الطبيعية التي قامت بها دائرة الرعاية الصحية الأولية للعام ٢٠١٨ والحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي كما تكريم المشاركين في حملتي الرضاعة الطبيعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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