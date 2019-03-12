بحث إصدار قانون الإعلام الجديد وميثاق الشرف الإعلامي للحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة

في اجتماع عدد من لجان الشورى

ـ الاستفادة من الموارد الجينية واتفاقية الزئبق وبحث عدد من رغبات الأعضاء

بحثت لجان مجلس الشورى أمس عددا من الموضوعات والتي يتم دراستها من لجانه المختلفة وأهمها صدور قانون الإعلام وميثاق الشرف الإعلامية وذلك للحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والتي يتم تداولها عبر بعض المنصات الإخبارية غير الرسمية وكذلك الحسابات الوهمية ودراسة الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد وناقشتها لجنة الإعلام والثقافة حيث استمعت إلى آراء عدد من المختصين بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات المنظمة للعمل الإعلامي الجديد وقانون الإعلام وميثاق الشرف الإعلامي .

كما ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس عددا من الموضوعات المحالة من الحكومة حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وذلك بعد سلسلة من الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة.

كما تم اعتماد عدد من الرغبات المبداة من بعض الأعضاء حول توفير الإسعاف على مدار (24) ساعة في نيابة الجبل الأخضر وكيفية التعامل مع المواد (العلب والأكياس) البلاستيكية وإعادة استخدامها وضرورة نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بخطورة مادة البلاستيك على البيئة وتعديل مسمى الرغبة المبداة بتطبيق تأمين مسترجع لاستخدام الأكياس والعلب البلاستيكية واعتماد الرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البرية المعمرة المقتلعة وإلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية والرغبة في تركيب أجهزة مراقبة عن بعد لمعدات نقل المخلفات.