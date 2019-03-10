بلدية مسقط تؤكد على الدور المجتمعي فـي المحافظة على النظافة والتصدي للعبث بالمرافق العامة

في المحليات 11 مارس,2019 نسخة للطباعة

نتيجة قيام البعض بممارسات فردية لا تنم عن الوعي الكامل بأهميتها

تحرص بلدية مسقط على جعل المدينة مستدامة، وتعمل بشكل مستمر على توفير الخدمات والمرافق التي تقدمها للمقيمين والزوار كما تعمل على إضفاء اللمسات الجمالية على محافظة مسقط من خلال زيادة المسطحات الخضراء على الشوارع، وزراعة الأشجار والزهور والنباتات حتى تكون هذه الأمكان مقصداً للتنزه والاستراحة، وممارسة الأنشطة البدنية المختلفة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه البلدية على الاستمرار في تطوير هذه المرافق وتحسين الخدمات المرتبطة بها، فإن الدور المجتمعي في استدامتها مهم أيضاً، من خلال المحافظة على هذه المرافق والممتلكات العامة وعدم العبث بها، وذلك أخذاً بالجوانب التوعوية والإرشادات التي تؤكد على هذا الأمر، وعدم تجاوز القوانين المنظمة للعمل البلدي، والتي يؤمل من خلالها التقليل من العبث بالممتلكات العامة، والمحافظة على رونق وجمال المظهر العام للمدينة.

وفي هذا الجانب تحدث أحمد بن سيف الحارثي رئيس قسم الاتصالات المساندة بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: تلاحظ لدى القائمين على قطاع النظافة العامة في بلدية مسقط قيام بعض الأفراد بممارسات فردية لا تنم عن الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمحافظة على النظافة، حيث تكثر ظواهر العبث بالممتلكات والمرافق، وكذلك العبث بألعاب الأطفال، مع وجود تجاوزات تخالف القوانين والأنظمة التي تحرص البلدية على وضعها في اللوائح الإرشادية بالمتنزهات، حيث تكثر هذه الظواهر في أوقات الإجازات والعطل الرسمية كرمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة، وتكسير بعض المرافق العامة والشوي على المسطحات الخضراء، الأمر الذي يفقد المكان رونقه، ويتسبب بعدم قدرة البعض على الاستمتاع في تلك الأماكن.

وأضاف: كما تتمثل بعض الظواهر السلبية في قطف الزهور والنباتات أو المشي عليها، مما يعرضها للتلف، ويفقد المكان اخضراره وبهائه، والعبث بالمماشي والممرات، وترك صنابير المياه مفتوحةً لدورات المياه في بعض الأماكن مثل شاطئ السيب وموقع مواقف ببرج الصحوة، كما تتمثل أضرار العبث أيضاً في تكسير المصابيح بالمتنزهات، والكتابة على أعمدة الإنارة، ولصق الإعلانات الورقية عليها، أو العبث بالأسلاك الكهربائية، وكل هذه الأمور تشكل عبئًا إضافيًا على البلدية، إذ أن الأموال التي تخصص للمشاريع يُستنزف جزءًا منها في التحسين وإصلاح الضرر العام، في الوقت الذي يؤمل أن توجه فيه تلك الموارد إلى مشاريع ومرافق خدمية جديدة يستفيد منها مرتادي المكان.

وحول توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة وخطورة العبث وآثاره قال الدكتور سهيل بن سالم الشنفري مدير إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط: يتمثل الدور الإعلامي والتوعوي في عدة جوانب أبرزها الرسائل التوعوية التي يتم نشرها في حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار والتحقيقات والتقارير الصحفية حول أهمية المحافظة على النظافة، والسلوكيات غير المرغوبة، كما يتم التخطيط لحملات توعوية تشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التثقيفية التي تحث المجتمع على الاستخدام الأمثل لهذه المرافق، بالإضافة إلى تنظيم حملات النظافة بمشاركة الفرق التطوعية والجمعيات وطلبة المدارس وأعضاء المجلس البلدي بالولايات، كما تقوم البلدية بعمل النشرات والبرامج التوعوية واللوحات الإرشادية لتسليط الضوء على الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وكيفية الوقاية والحد منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.