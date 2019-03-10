بحث فرص الاستثمار في المجال الصحي بين السلطنة وبريطانيا

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة جوردن ويلش رئيس مجموعة الاعمال بدائرة تمويل الصادرات البريطانية.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بفرص الاستثمار في المجال الصحي وتطوير سبل تمويل المشاريع الصحية وذلك على ضوء التعاون القائم بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة واعضاء الوفد المرافق.

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